不改「巨砲」本色 鋒砲打斷球桿

陳金鋒開球怕打到人，還請大家退後。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／苗栗報導〕俗語說「隔行如隔山」，職棒球星在棒球場上當英雄如家常便飯，來到高爾夫球場上，並非每人都有如球員工會理事長胡金龍般媲美職業級的球技，「台灣巨砲」陳金鋒就意外打斷球桿，獅隊球星高志綱的球桿則意外飛落山谷下。

「斷桿」還拍出5萬元

昨公益賽時天氣狀況欠佳，比賽在細雨當中進行，或許影響眾球星發揮。陳金鋒昨開球時，兩度差點讓場邊攝影記者遭殃，還在公益比賽中意外打斷一支球桿，鋒哥在球桿上簽名後，這支「斷桿」稍後在晚宴上成為最特別的義賣商品，被嘉賓以新台幣5萬元標得，價值媲美簽名球棒。

高志綱球桿甩落山谷

獅隊球星高志綱則意外把手中球桿脫手，球桿就這樣飛下山谷，高志綱在個人臉書中自嘲是「Play of the game之甩花甩到山谷」，還上傳了當下糗照。