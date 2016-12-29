國體法「卡關」 立委批打假球

教育部長潘文忠（左）及體育署長何卓飛（右）列席報告備詢。 （記者叢昌瑾攝）

立委痛批體育署拖延修法

〔記者陳鈺馥、卓佳萍／台北報導〕攸關體育協會改革的「國民體育法部分條文修正草案」，昨立法院教育文化委員會開始審查，朝野立委痛批體育署拖延修法，形同「打假球」，並質疑院版草案是「沒有牙齒的老虎」，未能加強罰則，改革成效將不彰。

朝野立委昨對於要另立專法或直接修法爭論不休，三個半小時僅初審通過總則專章的6條條文，確定中央、地方主管機關，及鼓勵各機關辦理運動會，並訂9月9日為國民體育日，涉及體育改革的條文尚未審查。召委何欣純指出，會爭取將此案排入臨時會，否則要到下會期才能完成三讀。

民進黨立委黃國書表示，修法是為了讓單項體育協會運作更透明，明年4月排球協會即將改選，希望來得及三讀通過，但體育署一直拖到11月才提院版草案，內容草率不符期待，重提才有所改善，「感覺是在打假球！」

國體法修法一案不僅網友關注，運動員也都在看，里約奧運後身受「球鞋門」影響的戴資穎，其父親戴楠凱努力為愛女爭取權益，看到國民體育法修法，他表示，改革勢在必行，但急不得，需要等到大環境、制度都成熟，否則協會運轉依然不會有改變。

黃培閎籲球迷關注議題

台灣男足國家隊隊長陳柏良近日返台，推廣基層足球，談到大環境問題，他感同身受，他表示，台灣足協金援不足，他的構想是，能否邀請足球強國包含歐美、日本等協會執行長來台交流，「我們可以學習他們如何管理」。

排球「光頭神舉」黃培閎在臉書上呼籲球迷關注協會改革議題，他表示，「國民體育法是翻轉台灣體育的一線生機，期盼法案的通過，給台灣體育轉型進步的機會。」