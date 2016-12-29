國中158cm 陳柏良一度不想踢球

陳柏良示範大腿頂球。（展逸行銷提供）

辦足球分享講座 鼓勵追夢

〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣男足隊長陳柏良短暫回台，他把寶貴假期獻給台灣基層足球，他首度舉辦足球教室分享講座，昨天他跟淡水新市國小足球隊分享逆境生存的故事，鼓勵他們勇敢追夢，「也許這裡未來會有超越我的球員！」

第一次嘗試拿麥克風分享生涯點滴，陳柏良表示，他喜歡接受各種挑戰，今天將到北門國中、後天母校中正高工分享各階段足球故事。

陳柏良從小學二年級開始踢球，順利入選校隊，摘下賽事金靴獎，看似一路順遂，他告訴小朋友，「我也碰過低潮，國中時158公分的我變得很徬徨，怎麼踢都輸，真的很想放棄。」他感謝母親當時天天替他準備高蛋白，最後長到現在的高度180公分。

最後陳柏良開放問答，小朋友問他曾遭遇禁賽的心情，他說：「不論有沒有出賽，我都會要求自己保持在最佳狀態。若被停賽，我會更加刻苦地訓練自己。」