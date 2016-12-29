日媒看陽岱鋼 想起10年前李承燁

李承燁曾在南韓颳起「巨人旋風」。（資料照，記者王藝菘攝）

看好複製成功模式

〔記者羅志朋／台北報導〕過去南韓「國民打者」李承燁加盟讀賣巨人，在南韓颳起一股「巨人旋風」，並為球隊帶來良好化學效應；昨6家日媒到場採訪陽岱鋼在台加盟記者會，其中《日刊體育》記者浜本卓也與《產經新聞》記者伊藤昇都表示，十分看好陽岱鋼能複製李承燁成功模式，開拓台灣市場，同時團隊攻守戰力獲得提升。

2003年李承燁在韓職三星獅出賽131場狂敲56轟，外帶144打點，獲得日職入場券，隔年轉戰羅德，效力兩年累積44轟；2006年李承燁加盟巨人，扛起四番重任，單季繳出打擊率3成23、41轟、108打點頂級成績單，南韓電視台強力放送巨人賽事，南韓球迷為李承燁瘋狂。

2006年球季結束，巨人端出4年30億日圓（約9億台幣）、平均年薪7.5億日圓的巨型合約和李承燁續約，比陽岱鋼5年22.5億日圓還優渥許多，李承燁在日職聲勢達到頂峰，可惜後來他飽受腰傷所苦，成績逐漸下滑，2010年球季結束黯然離開巨人軍。

戰力商機大升級

伊藤表示，陽岱鋼在火腿期間，巨人監督高橋由伸就已關注其表現，評估陽岱鋼能扛巨人中心打線，打第3、5棒，他的到來對球隊有很大的幫助，「陽岱鋼是台灣出身的選手，球團希望他能達到過去李承燁在巨人所產生的效應，開拓台灣市場和知名度。」

浜本則說，網羅陽岱鋼確實補強原先巨人的弱點，他和李承燁都是攻守俱佳的選手，巨人球團期待陽岱鋼能打出和當初李承燁一樣的好成績。

過去李承燁是從韓職直接轉戰日職，旅日期間都有專屬翻譯隨身四處征戰，陽岱鋼則在日本讀高中，畢業後直接挑戰日職，磨劍十餘年，日文聽、說能力一流；浜本認為，陽岱鋼日文很好，不須翻譯，這有助於他迅速融入巨人球團。