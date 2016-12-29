巨人陽元年 戰經典有懸念
2016/12/29 06:00
陽岱鋼（資料照，記者林正堃攝）
〔記者羅志朋／台北報導〕陽岱鋼風光加盟巨人，外界關心他是否能打明年經典賽，對此，巨人球團總經理堤辰佳態度保守，「我們必須評估陽岱鋼肋骨狀況和轉隊第一年的心情狀態，雙方討論後才能做出決定。」
今年8月陽岱鋼在札幌巨蛋為了接外野飛球，不慎撞到全壘打牆導致肋骨骨折，期間帶傷上陣，直到季後才獲得充分休息。上週陽岱鋼出席巨人在日本東京舉辦的加盟記者會前，他才接受隊醫檢查，需多休息。
對於是否放行陽岱鋼打經典賽，堤辰佳強調，首先，球團必須評估陽岱鋼肋骨狀況；其次，陽岱鋼首次在日職轉隊，相信在第一年有許多緊張不安的情緒，之後會視陽岱鋼的心情狀況，再和他進一步討論參加經典賽與否。
陽岱鋼則說，「我跟球團、隊醫就傷勢狀況討論過，之後會再和球團討論，做出最好的決定。」
日前巨人球團社長久保博來台探訪冬盟時曾表示，當然希望陽岱鋼打經典賽，不過還是要看選手個人意願；昨天記者會上，堤辰佳和陽岱鋼對於是否打經典賽，態度皆趨於保守，顯然肋骨狀況和「巨人陽元年」，都是球團和陽岱鋼的重要考量點。
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