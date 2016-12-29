巨人洽談轉播 在台全力放送

巨人總經理堤辰佳（右）為陽岱鋼穿上球衣、戴上球帽。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕陽岱鋼確定加盟巨人，球迷關注明年在台灣是否看得到巨人賽事轉播，巨人球團總經理堤辰佳表示，目前正和多家台灣電視台洽談當中，目標是所有巨人賽事都能在台轉播。

堤辰佳強調，不管有線電視、網路或BS，都希望台灣球迷能透過各種管道收看陽岱鋼和巨人賽事轉播，同時也考慮未來巨人二軍比賽能在台轉播，目前正積極與台灣方面洽談。

不僅賽事轉播，堤辰佳表示，今年巨人三軍曾來台打交流賽，明年也將再度來台；至於未來巨人一軍是否有機會來台打例行賽，堤辰佳強調，因巨人三軍曾來台比賽，了解台灣球場狀況，例行賽的部分必須再做評估和討論，如果有機會的話，未來希望能到台灣打熱身賽。