巨人搶陽成功 火腿獲錢加人補償

火腿官網11月底上架的2017年月曆樣本，上頭仍印有陽岱鋼照片。（取自網路）

〔記者吳清正／綜合報導〕巨人隊重金網羅自由球員陽岱鋼，除了給予5年的大合約，還將付出補償金和補償選手給陽岱鋼的原球隊日本火腿。

根據日職自由球員的規定，有自由球員被簽走的球隊，可以向新球隊要求補償金或部分補償金加1名28人保護名單外的選手，日本火腿隊已決定要求錢加人的補償方式，總經理吉村浩表示，已經和監督栗山英樹討論過補償選手人選，由於巨人隊也簽下原屬橫濱DeNA的自由球員山口俊，如果補償選手人選重複，將由同聯盟的DeNA優先，因此將等DeNA提出人選後，盡快提出自己的人選。

日職自由球員依年薪排名分為3級，各隊日本球員中前3名的選手為A級，4至10名為B級，10名之後為C級，A級球員補償方式為年薪的80％或年薪的50％加1名選手，B級為年薪的60％或年薪的40％加1名選手，C級不用補償。

陽岱鋼本季年薪1.6億日圓，在日本火腿隊屬於B級球員，因此巨人隊除了補償選手，還要給日本火腿隊6400萬日圓的補償金。