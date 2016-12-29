統一獅球衣 告別27年經典綠

統一獅球衣主色系綠色明年功成身退。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅明年球衣將大改版，使用27年的主色系綠色功成身退，改以黑、白、橘為主，球衣上的隊名也改用英文「UNILIONS」。

統一獅將於明年1月8日的開訓典禮上公布新的球隊識別CI和春訓主題LOGO。領隊蘇泰安表示，為配合新的球隊CI，因此球衣將進行成軍以來的最大改版，首先將在開訓典禮上推出春訓專屬球衣，例行賽主客場球衣預定2月份公布，確定以黑、白、橘三色為主，球衣上隊名也攻用「UNILIONS」。

蘇泰安表示，獅隊的正式隊名仍是「統一7-ELEVEN獅」，「統一」和「7-ELEVEN」會改在球衣的臂章上呈現，球隊和統一超商之間的贊助關係並沒有改變。

至於從職棒元年就開始使用的綠色系球衣，蘇泰安表示，仍有機會在復古日等主題活動日亮相。

而接手義大犀牛的富邦悍將，將在明天公布隊徽，由富邦育樂總經理蔡承儒和富邦悍將中外野手林哲瑄共同揭曉。