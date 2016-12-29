SBL明星賽紅白選秀 「總ㄟ」好糾結

SBL明星賽將於明年1月21日開打，紅白兩隊先發陣容出爐。（記者簡榮豐攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕第14季SBL明星賽，將於明年1月21日在新莊體育館開打，票選結果告一段落，由達欣周儀翔成為人氣王，本屆也別出心裁舉行選秀會，要教頭們幫20位明星球員分隊，到底要不要選子弟兵，讓「總ㄟ」傷透腦筋。

邱大宗被迫放棄人氣王

本屆紅白明星賽球員採網路票選及現場票選，網路票選占40%、現場票選占60%，產生先發各10人及入選各10人，成為「選秀會名單」，加上教練推薦名額每隊2人，之後兩隊將各有12名球員。

布拉「狀元郎」 將演隊友鬩牆

不過輪流選秀讓教頭們很傷神，握有首輪第一順位狀元籤的紅隊總教練邱大宗，一開始就無奈說：「我當然很想要人氣王（周儀翔），可是又擔心籃下的守護神布拉被挑走。」他還強調，這就好像吃了麵條就吃不下飯，實在很難抉擇，不過最後仍然先選了布拉，周儀翔則由白隊總教練顏行書挑走，將和隊友上演鬩牆戲碼。

最終紅隊先發名單有布拉、張智峰、呂政儒、周伯勳、朱億宗，替補為蘇翊傑、施顏宗、呂濟而、呂奇旻、林郅為；白隊先發名單為周儀翔、戴維斯、林書緯、蔣淯安、黃聰翰，替補是B.戴維斯、蔡文誠、洪志善、于煥亞、陳孝榮。

選秀結束後，兩隊主帥還互別苗頭，白隊總教練顏行書說：「我們這就是最好的陣容。」邱大宗則回應：「紅隊名單是最佳人選，這麼好的戰力，我看到都流口水了，唯一遺憾的就是人氣王不在我這邊。」

明星賽門票將於今天中午起，在全省超商ibon系統販售，最豪華VIP區票價1200元，最經濟的2樓票價為300元。