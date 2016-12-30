勇士屠暴龍 續寫119場未連敗

勇士杜蘭特（右2）躍起，賞了暴龍一哥德羅森麻辣鍋。 （美聯社）

首節領先25分 勇士下馬威

〔記者廖聿偉／綜合報導〕戰績高居東部第二的暴龍，昨於客場遭勇士砲轟，勇士首節就轟下42分，取得25分大幅領先，暴龍一路苦追，兩度將比分縮小至5分差，但勇士「四連星」合力攻下85分，終場121：111擊敗暴龍，繼續保持例行賽連續119場未嘗連敗的聯盟紀錄。

勇士前役於聖誕大戰遭衛冕軍騎士絕殺，昨拿暴龍出氣，首節就送出13次助攻，攻下聯盟本季單節最高的42分，上半場更寫下投籃命中率74.4%和三分球命中率71.4%的驚人數據。

杜蘭特加盟後，勇士本季場均攻下117.3分，高居聯盟之冠，柯瑞昨攻下28分、7助攻；杜蘭特22分、17籃板；K.湯普森則飆進5顆三分彈，挹注21分，3人同場得分超過20分，勇士戰績是完美的11勝0敗。

勇士主帥柯爾不滿意子弟兵大幅領先就輕敵，他說，「球隊首節攻守轉換做得很棒，但全場發生20次失誤，球員無法一直保持專注力和能量，幸好首節取得巨大領先。」

面對勇士強大火力，東部最會得分的暴龍並未棄械投降，次節和末節兩度將分差縮小至5分，可惜仍功虧一簣，全場攻下27分、11助攻的羅利坦言，「首節我們就挖了一個大洞給自己跳，後面花再大的力氣都很難彌補。」

超越波許 德羅森隊史得分王

暴龍一哥德羅森本季大爆發，場均攻下27.5分，排名聯盟第五，昨再貢獻29分，生涯總得分累積至10290分，超越效力7年的前「龍王」波許的10275分紀錄，成為隊史得分王。