豪添新傷缺陣 巴特勒絕殺籃網

公牛新一哥巴特勒（中）絕殺籃網，興奮地揮臂慶祝。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕林書豪前役拉傷左大腿，昨出戰公牛未隨隊出征芝加哥，兩隊鏖戰至最後1秒才分勝負，公牛新一哥巴特勒克服腳踝傷勢，轟下本季新高的40分，包括壓哨的高難度後仰跳投，助公牛101：99絕殺籃網，收下二連勝。

公牛一哥扭傷 仍轟40分

林書豪11月初就曾因左大腿拉傷缺席40天、17場比賽，前役再拉傷左腿提前退場，所幸隊醫證實和前次部位不同，並非舊傷復發，但仍須進行核磁共振，籃網總管馬克斯表示，林書豪傷勢並不嚴重，但謹慎起見仍會讓他休息，直到100%康復才會歸隊。

末節餘兩分半鐘，籃網仍握有7分領先，無奈陣中缺乏掌控節奏的靈魂人物，遭公牛拉出11：2的攻勢逆轉，其中巴特勒單節砍下13分，最後決勝階段連拿9分，成為風城英雄。

公牛「閃電俠」魏德因偏頭痛僅出賽22分鐘，留下16分、4籃板後退場，巴特勒末節踩到佛伊的腳扭傷，但他靠意志撐完全場，巴特勒說，「全場粉絲的加油吶喊激勵了我，所以我堅決重返球場。」公牛主帥霍伊柏格則盛讚巴特勒將勝負一肩扛起，帶領球隊殺出重圍。

籃網吞下客場12連敗，本季客場戰績1勝15敗都是全聯盟最差，昨賽後休息室氣氛低迷，主帥亞特金森說，「該贏未贏對士氣打擊很大，我們在客場總是打得很掙扎。」