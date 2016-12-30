柯瑞進三分球 送蚊帳到非洲

勇士球星柯瑞昨投進3記三分彈，將捐獻27頂蚊帳給非洲孩子。（今日美國）

勇士球星柯瑞昨宣布將和慈善組織Nothing But Nets合作，在對暴龍和小牛的比賽，每投進1個三分球，都會捐出9頂蚊帳，昨柯瑞投進3記三分彈，將捐獻給非洲孩子27頂蚊帳。

勇士球星柯瑞昨宣布將和慈善組織Nothing But Nets合作，捐獻蚊帳給非洲小孩。（圖︰取自網路）

為幫助非洲的孩子遠離蚊蟲叮咬、對抗瘧疾，柯瑞在2012-13球季就曾帶頭做公益，當時他每投進一顆三分球，捐出3頂蚊帳，最終整季轟下272顆三分彈。Nothing But Net經理海爾福奇表示，「柯瑞的鼓舞和幫助，讓我們募款比預期順利，目前已超過數十萬美元。」（記者廖聿偉）