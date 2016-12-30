縱橫職網13年 伊凡諾維琪告退

塞爾維亞美女伊凡諾維琪宣佈退休。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「是時候告別了！」前世界球后、塞爾維亞美女伊凡諾維琪昨凌晨透過臉書直播，宣佈結束輝煌的13年職業生涯。

29歲的伊凡諾維琪在2003年轉入職業，2007年邁入生涯巔峰，當年法國公開賽首闖大滿貫決賽，可惜不敵比利時名將漢妮，隔年澳洲公開賽則不敵俄羅斯名將莎拉波娃。同年法網她終於一圓冠軍夢，更高居世界球后12週。

伊凡諾維琪今年7月與德國足球名將「小豬」舒維辛泰格結為連理，但她近來因傷勢問題，成績不如以往，世界排名滑落至63名，連2季都沒冠軍入袋。

伊凡諾維琪昨表示：「我決定退出職業網壇，這是個困難決定，但還有很多值得慶祝的回憶。我5歲透過電視轉播看見莎莉絲，就嚮往能打網球，雙親都很支持我；我當過球后，並贏過15個巡迴賽冠軍與打進3次大滿貫決賽，這樣的成績並不差，可惜我現在受到傷痛困擾，失去高水準的狀態，也是時候要告別了。」