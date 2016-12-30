10年情緣結成正果 潘政琮低調完婚
2016/12/30 06:00
潘政琮（右）前晚在台北，與相識10年的林盈君宴客完婚，只席開6桌，邀請雙方至親好友到場。（潘政琮提供）
〔記者趙新天／台中報導〕台灣高壇又少一名黃金單身漢，行事低調的潘政琮週三晚上在台北宴客完婚，與相識多年的林盈君攜手共度人生。
25歲的潘政琮今年站上美巡賽舞台，是27年來PGA首位台灣選手。2006年赴美唸書習球時，林盈君就開始協助他處理許多事情，10年來陪著他到各地參賽、旅行，稱職扮演經理和連絡人角色。
前天宴客 高球界不知
3年前兩人決定走得更近一點，小潘轉入職業後，逐步站穩巡迴賽腳步，今年初兩人決定結為連理，趁著球季空檔返台，上週完成登記，週三晚上在台北低調地完成婚禮，席開6桌，只邀請雙方至親好友到場。
1月出征PGA 蜜月等等
高球界極少有人知道小潘結婚的消息，包括里約奧運與他一同出賽的林文堂和台灣領隊楊文遠，得知小潘已完婚都有點驚訝。
林盈君昨受訪時說：「潘政琮在工作上執著、勤奮，在朋友需要的時候他會出現。他是一個非常愛家的人，家庭是他生命中最重要的事情，能成為他的家人是很幸福的。」婚後兩人將在1月初前往夏威夷投入PGA賽事，至於蜜月還要找時間再安排。
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