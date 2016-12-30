高球》蔣宸豒再出頭 4人並列領先

林文堂（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／台中報導〕台巡賽封關戰在強風中舉行似乎已成慣例，台灣強基金會菁英邀請賽昨在台中球場打完第1回合，林文堂、詹世昌、蔣宸豒和汪德昌等人，以70桿並列領先。

蔣宸豒（記者趙新天攝）

這項總獎金300萬元的賽事是今年TPGA最後1場，與去年Y2K台中邀請賽一樣，都遇上低溫強風，週二練習日非常冷，週三配對賽還在雨中辛苦打完。

第1回合雖然見到陽光，但要抓博蒂不容易，稍有不慎就會打爆桿數，全場只有8名選手繳出紅字成績。

林文堂表示，風大到連球擺放在球梯上都會被吹掉，站在果嶺上推桿也要很小心，一陣強風會把重心吹動，這回合風大到連推桿時都要考慮風的影響程度，真的很難判斷。

詹世昌也說，在強風中第2桿攻果嶺的距離，真的很難取捨，鐵桿的選桿和風向的拿捏是一大考驗。

許久沒進入領先組的蔣宸豒這回合木桿和鐵桿都打得不錯，鐵桿尤其準，推桿反而沒那麼出色，所幸好幾次沒打上果嶺都救得不錯。

宋孟璋、許豪升、許立朋和葉偉志以71桿並列第5。宋孟璋一度並列領先，可惜最後1洞在第9洞吞下柏忌。衛冕者謝繼賢以72桿並列第9。