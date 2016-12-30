SBL》台啤5分打敗裕隆 毀了呂政儒4000分紀錄夜

新北裕隆呂政儒完成生涯4000分紀錄。 （記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕裕隆「男模」呂政儒昨成為SBL第2位完成生涯總得分4000分的球員，並轟進本季新高28分，不過裕隆最終以75：80不敵台啤，讓他的紀錄夜留下遺憾。

台灣啤酒B.戴維斯（中）飛身扣籃。（記者陳志曲攝）

SBL史上僅「少俠」田壘於2011年2月26日突破生涯總分4000大關，他生涯累積4883分仍是聯盟之最。事隔5年，呂政儒昨日賽前得分為3992分，來到板橋體育館前，即信心滿滿能達標，但他曾多次強調，4000分只是個過程，球隊能不能贏球才是最重要的。此役裕隆發生17次失誤，加上洋將賀夫深陷犯規麻煩，最終以輸球收場，呂政儒說：「我開賽手感就不錯，沒想到這麼快能完成，但球隊輸球仍有些遺憾。」

本想扣籃 倉皇中達標

至於4000分如何達成？呂政儒在第1節的2分09秒，在進攻24秒到點前，趕緊將球丟出去，竟在倉皇之中達標，他開玩笑表示，「我原本還想要用帥氣扣籃完成的，想不到周柏臣突然又把球傳給我。」首節結束時，從台南北上的母親與親友團也特地前來獻花，恭喜他完成這項紀錄。

672顆三分球 史上最多

呂政儒在SBL第2季加盟新浪獅（璞園前身），隔年轉戰裕隆後，奠定當家射手地位，目前生涯共投進672顆三分球是史上最多。裕隆長年具備眾多得分點，呂政儒毋需頻頻展現兇猛砲火，他場均得分大多維持在12分至15分之間，上季他則打出生涯代表作，場均貢獻17.5分，證明他是裕隆本土一哥。