SBL》菲爾普斯飆大三元 金酒灌倒龍頭達欣

金門酒廠菲爾普斯完成大三元，高聲歡呼。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕金酒不再只贏台銀！昨靠著洋將菲爾普斯繳出「大三元」成績單，以89：70打退龍頭達欣，收下本季第4勝，並終結對戰跨季9連敗。

金酒本季前3勝皆由台銀貢獻，此役面對場均有81.4分進帳的龍頭達欣，施展嚴密防守，讓對手僅攻下70分，寫下本季新低。金酒總教練楊哲宜表示，「終於贏了除了台銀以外的球隊，這場比賽防守戰術執行非常成功。」

生涯僅在高中完成過「大三元」的菲爾普斯，昨在場上奮戰之餘，感覺自己似乎有機會締造三雙，當楊哲宜在第4節準備換人時，他特地請助理教練桑一慶去查紀錄，得知僅差1助攻完成大三元時，便要求要留在場上完成這難能可貴的紀錄。菲爾普斯最終傳給簡偉儒得手，完成全場第10次助攻，搭配26分與16籃板進帳，繼王志群、桑德斯、田壘、曾文鼎與「海綿寶寶」泰勒後，聯盟第6位締造大三元的球員。面對教練原有意要將他換下場，菲爾普斯開玩笑表示，「如果要換我，我一定不會下場的。」他隨後強調，這只是玩笑話，若真的要下場休息，一定會聽從教練安排，畢竟贏球才是最重要的。