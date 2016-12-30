SBL》三分球火力強 林力仁破繭而出

金門酒廠林力仁（左）硬槓巨漢布拉（右）。 （記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕「小太陽」林力仁本季從璞園轉至金酒，至今場均三分球命中率逾40%，不僅找回射手本能，在場上、場下更扮演老大哥角色，提醒小老弟該注意的事情，是主帥楊哲宜眼中的重要戰力。

26歲的林力仁於2011年選秀會次輪被璞園相中，同時也碰上陳信安、簡浩等好手加盟，讓他毫無上場機會。即便林力仁在第12季收下三分球大賽冠軍，證明具備外線能力，可惜在過去5季例行賽僅上場42場，這項技能根本毫無用武之地，他坦然面對這段困境，他說：「雖然沒有什麼上場機會，但我從璞園老大哥身上學到許多寶貴經驗。」

林力仁在璞園所累積的經驗在金酒正好起了作用，楊哲宜表示，「我們年輕球員很多，只要輸球就容易悶悶的，希望林力仁能扮演老大哥角色，不斷鼓勵大家，讓球隊變得更好。」林力仁如今在場下會不斷給予隊友鼓勵，場上則是以身作則展現射手本色，他近3場共投進9記三分球，場均可砍進1.3顆，命中率高達44%，僅次於璞園陳堅恩的50%，高居聯盟第2。