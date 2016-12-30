《超會賺台灣運動明星》林智勝 跨年後月薪120萬
2016/12/30 06:00
林智勝（資料照，記者陳志曲攝）
林智勝中職月薪
明晚跨年煙火升起那一刻，中信兄弟「大師兄」林智勝將度過35歲生日，月薪也升為120萬，成為中職史上最高薪本土球員。
職棒元年本土球員最高月薪僅8萬，走過27年歲月，隨著職棒環境愈來愈好，加上經紀人、自由球員制度催生，球員薪資待遇水漲船高，造就林智勝「薪一哥」地位。
2004年新人球季林智勝月薪8萬，去年球季結束他行使自由球員權利，並轉隊至中信，簽下3年最高總值4500萬合約，其中900萬為激勵獎金。今年月薪60萬，明、後年月薪都是120萬，超越過去郭泓志最高月薪101.7萬，成為中職百萬俱樂部第2人。（記者羅志朋）
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