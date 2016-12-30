《超會賺台灣運動明星》戴資穎867萬 賞金后大勝李宗偉

戴資穎（BadmintonPhoto提供）

羽球獎金榜

台灣羽球一姊戴資穎風光登上世界球后寶座，今年她在各大賽事共斬獲27.1萬美元（約867.2萬台幣）獎金，大勝馬來西亞世界球王李宗偉的17.2萬美元（約541.8萬台幣），稱霸年度獎金榜，成為史上首位世界排名第一同時拿下最高獎金的選手。

戴資穎今年在獎金最高的印尼頂級超級系列賽和杜拜超級系列年終總決賽封后，進帳14.75萬美元（約465萬台幣），占了她今年一半以上的獎金，衝上獎金榜龍頭。

小戴今年收穫滿滿，在世界羽聯賽事出賽56場拿下44勝12負，其中在超級系列賽、頂級賽與年終賽都封后，寫下超級賽金滿貫，獎金也創生涯新高。

傑出的表現讓戴資穎荷包滿滿，除了比賽獎金，合庫董事長廖燦昌頒贈10萬元鼓勵金，每月營養金也從5萬2千元提高至10萬元，締造合庫史上營養金新高。另外，長期和她合作的贊助商勝利也包出6位數的大紅包，讓小戴年度收入上看千萬。（記者廖聿偉）