《超會賺台灣運動明星》大小詹 合體稱霸台灣網壇

詹詠然（左）、詹皓晴（資料照，記者黃志源攝）

網球女將詹詠然和詹皓晴姊妹今年分獲40.7萬美元（約1282萬台幣）和38.5萬美元（約1213萬台幣）獎金，稱霸台灣網壇，在世界女網獎金榜分居83和87名。宣布退出國家隊的謝淑薇則拿下36.5萬美元（約1150萬台幣），緊追在後。

詹家姊妹年初首度在台舉辦的WTA台灣公開賽的女雙賽事奪冠，並於杜哈站獲得兩人合作的第二座超五巡迴賽冠軍，女雙名次躍升至生涯新高的5、6名。但下半年狀況下滑，僅在香港國際巡迴賽奪冠，里約奧運於八強止步，世界排名雖跌落10名外，但仍有千萬獎金進帳。（記者廖聿偉）