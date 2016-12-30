回顧2016體壇 10大夯聞

傑愛戀（本報資料照）

既是危機也是轉機，可說是2016年台灣體壇寫照，自網球女將謝淑薇里約奧運退隊風波後，不少運動協會的陳年舊痾都浮出檯面，掀起國民體育法的改革浪潮。

許淑淨（本報資料照）

但吵吵鬧鬧中，寶島健兒沒灰心，不僅奧運搶下1金2銅，桌球一姊鄭怡靜也在世界盃摘下首面銀牌，羽球戴資穎更走出「換鞋事件」陰影，登頂成為本土第一位世界球后，女力當道，為體壇譜出不同以往的篇章。

鄭怡靜（本報資料照）

戴資穎（本報資料照）

潘政琮（本報資料照）

里約奧運 摘下1金、2銅

台啤拿下第十三季SBL總冠軍。（本報資料照）

2016年體壇最大盛事莫過於4年一度的奧運，遠赴巴西里約征戰的台灣健兒，儘管未能達成體育署設定的3金2銀1銅，仍拿下1金、2銅，超越上屆倫敦奧運的1金、1銅。

黃培閎（本報資料照）

舉重成為台灣隊最威風的項目，背負連霸壓力的許淑淨，在女子53公斤級與教練蔡溫義以欺敵戰術，氣走勁敵中國黎雅君奪冠；隔天女子58公斤級的郭婞淳又摘銅，只是她並不滿意，劍指4年後東京奧運再戰群雌。

射箭場上，由譚雅婷、林詩嘉、雷千瑩組成的女團在四強賽射下義大利鍍銅，3名選手在台上開心地振臂高呼，台灣箭壇也終結12年來的奧運獎牌荒。

射箭隊教練倪大智強調，這面獎牌格外珍貴，因為2004年雅典奧運，台灣在不受關注下奪1銀1銅，但這回子弟兵出征卻是背負國人奪牌期待，能夠扛下壓力，代表我國射箭水準又昇華至另一個境界。（記者林宗偉）

許淑淨 遞補奧運金牌

禁藥風暴在2016年席捲全球，體育大國俄羅斯遭「麥拉倫報告」清查，致使389人的里約奧運出賽名單被刪減為271人，但台灣兩名舉重女將許淑淨、陳葦綾也獲得遲來的正義，各自遞補先前的奧運金牌。

世界反禁藥組織今年重新查驗過去兩屆奧運選手尿液檢體，結果震驚各界，6月底公布第一批重驗結果陽性的名單，2012年倫敦奧運奪銀的許淑淨因此得以遞補金牌，2008年北京奧運摘銅的陳葦綾則遞補銀牌。

想不到第二波重驗結果陽性名單公布，原本京奧拿下金牌的中國選手陳燮霞也中槍，陳葦綾連跳兩級成為金牌，原本的500萬元國光獎金也可增加到1200萬元。（記者林宗偉）

傑愛戀 轟動世界桌壇

擁有高顏值的「桌球王子」江宏傑和日本「瓷娃娃」福原愛，譜出異國戀曲，並在9月初登記結婚，才子配佳人的絕妙組合成為2016年台、日體壇最閃的新聞，兩人也將於元旦在台北舉行婚宴。

日本媒體在4月率先驚爆，江宏傑和福原愛去年春天秘密展開交往，並將在里約奧運後步入禮堂。戀情曝光後，小傑也大方承認兩人正在熱戀，還開玩笑說，不知道是哪根筋壞掉，才會鼓起勇氣追求在日本桌壇屬於天后級的福原愛。

江宏傑和福原愛9月初連袂在東京、台北召開兩場記者會，宣布兩人已在9月1日登記結婚，小傑也當場展示為小愛設計的專屬婚戒，並浪漫示愛：「她是我心目中的唯一！」（記者許明禮）

戴資穎 首位台灣球后

22歲台灣天后戴資穎今年戰績輝煌，年初瘦身有成，加快移動腳步、速度再添戰場利器，超級系列賽12站全勤出賽，收下2冠2亞，年底香港站冠軍入袋，積分衝到世界第一，榮膺台灣首位羽壇單打球后。

回顧戴資穎今年成就，她上半年榮獲印尼頂級超級系列賽冠軍，締造生涯最佳成績，以絕佳氣勢一路挺進里約奧運，可惜16強賽不敵印度辛都，當時因未穿著羽協贊助商的球鞋，一度傳出恐遭協會懲處，引起全台高度關注「球鞋門」事件，下半年她不受球鞋門影響，10月取得生涯丹麥超級系列賽最佳成績亞軍，年底再以年終賽冠軍完美封關。（記者卓佳萍）

台灣男排 奇幻旅程

世界排球聯賽是國際排總最頂級聯賽，台灣26年來首度獲邀參加第三級賽事，台灣隊6月底出征希臘與哈薩克，以黑馬之姿從預賽脫穎而出，前進德國四強戰，儘管季軍戰不敵地主德國，與獎牌擦身而過，第四名成績已超乎預期。

神奇之旅尚未結束，台灣男排以2015年亞洲俱樂部盃冠軍資格，10月參加職業賽最高殿堂世界俱樂部錦標賽，相隔25年再度重返世界舞台，台灣預賽擊敗埃及，最終以並列第五作收，寫下這趟奇幻旅程的終點。

（記者卓佳萍）

鄭怡靜 大爆發的一年

24歲桌球女將鄭怡靜在3月世界團體錦標賽，從分組預賽開始締造9戰全勝的佳績，率領台灣隊一路殺進四強，最後雖不敵中國只獲銅牌，仍是純本土陣容史上最佳成績。

脫胎換骨的鄭怡靜，在8月里約奧運也打破「削球魔咒」，連續擊退白俄羅斯帕芙洛薇琪、南韓徐孝元兩名削球好手，首度參賽就闖進女單八強，締造本土女將最佳成績。

10月的女子世界盃，鄭怡靜在四強賽力退香港老將帖雅娜，成為史上首位闖進決賽的台灣球員，可惜在決賽不敵日本新星平野美宇，以亞軍作收。

一整年的好表現，讓鄭怡靜的世界排名從年初的22名躍居第7，再創台灣本土女將新高。（記者許明禮）

名將退國家隊 掀改革潮

謝淑薇因不滿網協教練遴選辦法在里約奧運棄賽，之後射擊老將林怡君、男排「光頭神舉」黃培閎等，也在奧運後相繼宣佈退出國家隊，這些名將抗爭大動作，衝撞傳統體制，甚至從網路延燒到輿論譁然，最終掀起國內運動協會改革風潮。

過去運動單項協會多受《人民團體法》低度監督，為此政府順應民意修改《國民體育法》，往後運動單項協會歸《國民體育法》管理，且設立「仲裁專責機構」，處理選手、教練或與團體間的紛爭。希望未來協會做到財務透明、業務公開、組織開放、營運專業等目標 。（記者梁偉銘）

HBL雙山戰 南山第7冠

104學年度HBL男子甲級冠軍戰由北部兩大強權松山高中與南山高中於台北小巨蛋上演「雙山大戰」，共超過1萬2000名球迷入場觀戰。

僅在12強複賽吞1敗的南山，面對16連勝的衛冕軍松山前3節都握有小幅領先，第四節松山甦醒過來開始追分，更一度取得領先，欲連兩年在總決賽上演逆轉奪冠戲碼。

南山射手吳季穎拒絕憾事發生，他於第四節倒數兩分鐘連取6分，包括最後的致勝跳投，率隊以64：56賞給松山賽季首敗，相隔3年再度稱霸，並取得隊史第七冠，吳季穎則榮膺最有價值球員。（記者林岳甫）

台啤進擊 粉碎璞園5連霸

台啤於第十三季總冠軍賽第六戰以79：66大勝璞園，4：2粉碎璞園5連霸的美夢，暌違4季後再度捧上冠軍獎盃，拿下隊史第四座冠軍，與璞園、裕隆並列史上最多冠。

台啤一哥劉錚次節和璞園後衛彭俊諺劇烈碰撞，導致左手肘嚴重挫傷，下半場缺陣，所幸洋將歐布萊恩大發神威，全場轟下21分、23籃板，用雙「20」成績，助台啤登上王座，滿滿綠色彩帶讓劉錚激動落淚，用完美的句點離開台啤，挑戰中國CBA。（記者廖聿偉）

潘政琮 打進PGA舞台

旅美好手潘政琮經過一年半的努力，終於在10月站上美國PGA舞台，也是繼1989年名將陳志忠之後，相隔27年再有台灣選手打進美巡賽。

轉入職業短短一年半，小潘在第三級的加拿大巡迴賽以年度排名第二升上第二級的Web.com巡迴賽，再以年度排名第11晉升到美國PGA。

潘政琮已參加過6場PGA賽事，最佳名次是11月的RSM菁英賽，他以268桿並列第六，也使他的FedEx Cup排名推進到年終時第57名。（記者趙新天）