驛動的一年！ 2016年棒球10錄

〔記者倪婉君／專題報導〕如果要為今年台灣棒壇選一個代表字，可以用「棒」字來形容！

從年初林智勝加盟中信兄弟，到王建民重返大聯盟，以及義大犀牛由富邦宣布接手後、拿下今年中職總冠軍，最後再由陽岱鋼風光加盟巨人軍畫下完美句點，今年台灣英雄的表現真是好棒。

林智勝（資料照）

★驚喜 林智勝加盟中信

元旦過生日的林智勝，在2016年一開始就送給球迷大驚喜，在1月4日以3年最高總額4500萬元加盟中信兄弟，成為中職實施自由球員制度以來首位轉隊成功球員，3年平均月薪100萬元，更是台灣職棒最高薪球員。

離開桃猿後，林智勝轉隊第一年就助兄弟打進總冠軍賽，明年3月經典賽則是他最後一次披國家隊戰袍，他選擇1號球衣且續任台灣隊長，希望助台灣打出佳績。

陳金鋒（資料照）

★不捨 陳金鋒高掛球衣

「台灣巨砲」陳金鋒在1月6日上電視宣布球季結束後退休，他語帶哽咽地表示：「今年這個球季打完，就結束了。」桃猿為了肯定陳金鋒的價值，也宣布今年將他的月薪加至30萬，並於9月18日在滿場球迷的見證下，替他舉行引退儀式。

陳金鋒明年動向未定，但他先加入經典賽台灣隊教練團，希望以不同身分替台灣棒壇貢獻心力。

陳偉殷（資料照）

★天價 陳偉殷奔馬林魚

陳偉殷以5+1年合約加盟馬林魚，6年總值最高9600萬美元（約30.8億台幣），是隊史最大投手合約，躋身台灣史上最高薪運動員，並締造華人紀錄。

儘管陳偉殷今年左手肘受傷，累計戰績5勝5敗、防禦率4.96，自評是最糟的一年。但在馬林魚王牌費南德茲意外過世後，陳偉殷明年責任更重，也有機會連兩年主投開幕戰。

王建民（資料照）

★奇蹟 王建民返大聯盟

王建民年初和皇家簽下附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，在春訓熱身賽表現亮眼，4月3日確定登上開季25人名單，並於4月10日對雙城登板。這是建仔繼2013年8月25日之後，暌違959天再度踏上大聯盟投手丘，投一局無失分。

兩度右肩動刀的王建民，去年底到佛州棒球學校訓練，不但找回球速，更開啟重返大聯盟之鑰，也讓棒球學校聲名大噪，今年季後他更選擇返校練功。建仔明年3月就37歲，他年底返台時還拋出沒有球隊就會退休的震撼彈，也讓球迷都很關注他的動向。

王柏融（資料照）

★威武 王柏融中職之王

中職打者砲火猛烈，今年打破一堆紀錄，單季轟出600發全壘打更是歷年之最，而桃猿「大王」王柏融更是箇中翹楚。

王柏融繳出單季200安、打擊率4成14的神鬼成績，成為未來很難突破的「大王障礙」。在中職頒獎典禮上，他一舉拿下新人王、年度MVP等6項大獎，成為今年中職之「王」。

郭泓志（資料照）

郭泰源（資料照）

★告別 雙郭揮別統一獅

統一獅今年度排名第三，且連3年未打進季後賽，球團在10月26日宣布總教練郭泰源為戰績不佳請辭，由首席教練陳連宏暫代。郭泰源也是台灣隊經典賽教頭，他接下來重心放在國家隊，只是陳連宏隨後跟進請辭，獅隊明年則交由黃甘霖領軍。

此外，和獅隊簽下3年3480萬元合約的郭泓志，則在今年底合約到期後未獲續約，不過他仍積極復健，希望明年仍能找到舞台。

★易主 富邦買義大犀牛

義大犀牛在6月宣布轉賣，富邦金控則在9月7日和義大簽署合作備忘錄，並於11月1日正式接手球隊。

在找到買主後，義大戰績一路上揚，原本上半季還墊底，下半季就順利封王，還在總冠軍戰以4勝2敗擊敗中信兄弟，拿下中職27年總冠軍。

彭政閔（資料照）

★整頓 中信換帥大洗牌

中信金控接手兄弟象3年來都打進總冠軍戰，卻都未能順利奪冠，球團在11月25日宣布將總教練吳復連在內共7名教練解職，震撼職棒圈。

中信兄弟今年年度勝率第一，吳復連仍難逃遭撤換命運。至於兄弟新教頭則由具大聯盟背景的史耐德（Cory Snyder）擔綱，是隊史含兄弟象第一位美籍總教練，領隊楊培宏表示這是球團展現突破的決心。

★自由 彭政閔的下一站

今年共有17名球員符合中職自由球員資格，最受注目的是中信兄弟彭政閔，他已第二度行使自由球員權利。他表示行使權利是希望凸顯制度缺失，他則希望延長球員合約，明年能繼續打球。

由於彭政閔是兄弟看板球員，兄弟領隊楊培宏也表示會全力留人，只是至2016年結束前都還沒有結論。彭政閔則訂明年元月初首次赴美訓練，希望吸取新觀念。

陽岱鋼（資料照）

★巨星 陽岱鋼加盟豪門

陽岱鋼在11月7日哽咽宣布行使自由球員權利，並向待了11年的日本火腿告別，在經過一個多月交涉後，終於在12月14日確定加盟巨人隊，並於19日於東京出席加盟記者會。

原本包括歐力士和樂天等隊都對陽岱鋼有興趣，但巨人誠意十足，端出5年保證22.5億日圓（約6.18億台幣）的超大合約，也讓他成為巨人軍史上第11位台灣球員。揮別在火腿的1號，陽岱鋼將披上2號巨人戰袍，希望幫助連續3年未奪冠的巨人重返榮耀，他也期許成為「優勝之星」。