小威宣布訂婚 對象殺出「程咬金」

美國女網名將小威廉絲突然宣布訂婚消息，未婚夫是美國網路論壇Reddit的聯合創辦人歐哈尼安。（取自網路）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2016年最後倒數時刻，美國女網名將小威廉絲突然宣布訂婚消息！且未婚夫不是各界熟悉的法國教練兼男友莫托格魯，而是33歲的歐哈尼安！這位意外殺出的「程咬金」，正是美國網路論壇Reddit的聯合創辦人，兩人自2015年起低調交往迄今。

「我回家有點晚，某人給個包裹，還有馬車在等，目的地羅馬，那是我們相遇之處，彷彿回到最初，我們在某張桌子首次見面，他單膝跪下，說4個字，我答應了。」

坐擁22座大滿貫單打金盃的小威，特地在Reddit帳號「吟詩放閃」，還附上一張卡通示意圖，圖中歐哈尼安手拿著大鑽戒，向小威甜蜜求婚，還寫著「未來的kn0thing（歐哈尼安帳號）太太。」

小威2005年才認識歐哈尼安，兩人神秘拍拖， 前陣子才首度放上萬聖節裝扮合照，如今驚傳閃電訂婚，直到小威自爆喜訊，歐哈尼安也才在網路上回應：「她答應了。」並在Reddit帳號留言：「是妳讓我成為全世界最開心的男人。」

35歲的小威情史豐富，交往對象遍及圈子內外，包括好萊塢知名導演、演員、歌手等，還有網壇名師莫托格魯、保加利亞悍將迪米特洛夫。去年紐約時裝週，小威還與加拿大饒舌歌手德瑞克高調相擁曬恩愛，沒想到最後情定歐哈尼安。

196公分的歐哈尼安，同樣來頭不小，白手起家身價高達數億美元，更重要的是，他對小威一見鍾情，「1年前的今天，我變成網球迷，這是我做過的最好決定之一。」