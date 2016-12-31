籃網今戰巫師 豪身傷心更傷

林書豪上役左腿又拉傷，今天只能作壁上觀。（資料照，今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕客場12連敗的籃網今天上午8點將作客華盛頓挑戰巫師（緯來體育台直播），林書豪左腿拉傷歸期未定，本季他已缺陣19場，籃網吞下14敗。無法和隊友並肩作戰，林書豪坦言，身體、精神和心理上都感到痛苦。

林書豪11月初就曾因左大腿拉傷缺席17場比賽，未料復出7戰後又再度受傷，籃網總管馬克斯透露，林傷勢並不嚴重，但不會預設歸隊時間，等完全康復才會再上陣。

籃網本季戰績低迷，8勝23敗排名聯盟倒數第2，其中客場1勝15敗，場均失分114.3分，皆敬陪末座，明星中鋒羅培茲點出問題所在，「我們往往在上半場打出高強度和流暢的球風，但第3節卻莫名地全面崩盤。」

第3節症無解 戰績探底

根據統計，籃網本季第3節落後對手6.5分、命中率40%和5.2次失誤、3項數據皆是全聯盟最爛，另外，三分球命中率28.3%、4.4次助攻都排在倒數第2，打完前3節，籃網平均落後達9.1分，導致第4節陷入嚴重的劣勢。

主帥亞特金森坦言，年輕球員專注力無法維持48分鐘，易籃後常掉以輕心，23日出戰勇士，籃網上半場領先16分，卻在第3節遭打爆反落後4分，「第3節症」若無解藥，戰績恐將持續探底。