富邦聘郭泰源擔任顧問 跨年後談陳金鋒

郭泰源（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將領隊蔡承儒昨證實，將聘請經典賽台灣隊總教練郭泰源擔任顧問，至於從桃猿退休的陳金鋒，還要等他走完與猿隊的合約後才會正式接觸。

郭泰源10月下旬因統一獅本季戰績不佳主動請辭總教練，隨即傳出他將轉往富邦悍將擔任領隊或行政職，當時否認雙方有接觸的蔡承儒昨證實，郭總將在明年3月經典賽結束後以顧問的角色加入球隊。

蔡承儒說：「球隊第1年接手，希望請有經驗的人擔任顧問，董事長（蔡明忠）有說，郭總是非常有經驗的前輩，希望能爭取到他。」

這將是郭泰源繼那魯灣公司高級技術顧問、誠泰COBRAS技術顧問後，再次受聘為職棒聯盟或球隊的技術顧問，「現在心思都放在經典賽，等打完才會向富邦報到，很多事還要再談，看球隊需要什麼，就給他什麼。」郭總說。

至於陳金鋒，與猿隊合約今天到期，蔡承儒不諱言，有跟經紀公司初步接觸，未來會讓他擔任什麼職務，還要再進一步討論，「我們確實對他有興趣，但他目前還有合約在身，不方便多談什麼，1月過後會再深談。」