看著四哥背影 呂濟而壓力下成長

呂濟而（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕達欣主控蘇翊傑因足底筋膜炎已缺席三場比賽，新生代的呂濟而獲得較多揮灑空間，但他求好心切，背負壓力上場，近三場表現並不出色。

呂濟而本季季前熱身賽場均貢獻十八．五分、四籃板與三助攻；進入正規賽季，整體表現卻出現落差，至今出賽十七場僅五．三分、一籃板與○．八助攻。他坦言，心態上沒有調整好，上場會亟欲完成教練所賦予的任務，正因求好心切，結果什麼都做不好。

達欣本季有經驗豐富的蘇翊傑坐鎮後場，壓縮到呂濟而的上場時間，他樂觀表示，「我可以學習四哥（蘇翊傑）在場上的觀念與技巧，對我而言並非壞事。」

如今，蘇翊傑預計得缺陣近一個月，呂濟而想趕緊步上正軌，試圖降低進攻慾望，將場上節奏控制好，證明自己能勝任先發。

對子弟兵有高度期待的總教練邱大宗，當呂濟而犯錯就會用痛罵方式提醒，他強調：「我要幫助呂濟而成長，讓他能承擔場上責任，相信能熬過我的訓練方式，未來必定大有可為，也有機會成為國家隊常客。」