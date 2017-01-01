NBA年度5大經典 勇士就「4」狂

騎士封王（法新社資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕聯盟霸主勇士昨於主場迎戰小牛，杜蘭特攻下19分、11籃板和10助攻，拿下本季首次、生涯第8次大三元，K.湯普森則飆進5記三分彈，轟下全場最高29分，聯手助勇士108：99擊敗小牛，拿下聯盟最多的29勝。

杜蘭特（美聯社）

湯普森（美聯社資料照）

勇士昨結束2016年所有賽事，NBA回顧年度五大經典事件中，有4件和勇士有關，他們也成為去年最火熱的球隊。

布萊恩（美聯社資料照）

1. 騎士逆轉勇士

奪隊史首冠

暌違52年，克利夫蘭球迷首嘗冠軍喜悅。騎士「大帝」詹姆斯於總冠軍賽第7戰繳出大三元，率領騎士大軍克服系列賽1勝3敗的劣勢，擊敗強敵勇士奪下隊史首冠。

2. Kobe退休戰 轟60分說拜拜

黑曼巴退休戰送上60分告別秀 球迷含淚說再見。征戰20年的「黑曼巴」布萊恩於生涯最終戰轟下60分，用不可思議的劇本替職業生涯畫下完美的句點。

3. 單場11顆三分彈

浪花弟創季後新門檻

「浪花弟」K.湯普森於上季西部決賽第六戰大發神威，單場飆進11顆三分彈，改寫聯盟紀錄，過去季後賽單場個人最多三分球則是9顆。

4. 勇士破紀錄73勝 柯瑞年度MVP

柯瑞在2016年展現全能身手，單季飆進402顆三分彈，寫下歷史新猷，並率隊拿下史上最多的73勝，最終柯瑞囊括全部年度MVP的第1名選票，成為史上首位全票通過的最有價值球員。

5. 杜蘭特不當雷帝

投奔勇士大震撼

四屆得分王杜蘭特夏天離開效力9年的雷霆，投靠上季西部決賽的死對頭勇士，震驚全聯盟，不但讓他和昔日戰友魏斯布魯克決裂，過去良好形象也一夕崩裂，被球迷貼上「叛徒」和「抱大腿」的標籤。