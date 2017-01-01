台巡賽封關戰 詹世昌奪冠

台灣強基金會菁英邀請賽，詹世昌以200桿贏得冠軍。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／台中報導〕2016年的最後一天，詹世昌穿著他的冠軍幸運點點裝，在台中球場舉起去年第4座冠軍盃。昨天他以3回合總計200桿，6桿之差贏得台巡賽封關戰台灣強基金會菁英邀請賽冠軍。

去年大豐收 笑奪4冠

詹世昌奪冠之後表示，2016年最後一天贏得冠軍，感覺很高興，去年是大豐收的一年，不僅在泰國贏得歐、亞巡迴賽合辦的國王盃冠軍，又在日本贏得日、亞巡迴賽合辦的亞太鑽石盃高球賽冠軍，加上在台灣奪下三花TPGA錦標賽和昨天的台灣強基金會菁英邀請賽勝利，讓他有許多機會出國見識大場面。

阿昌說：「贏得國王盃冠軍之後，讓我信心大增，心態變好，抗壓性也提高。除了拿到4座冠軍，更重要的是打了很多大比賽，包括跟潘政琮合作的世界盃高球賽，體驗過PGA賽事，更了解要如何面對大賽。」

昨天最後決戰，詹世昌雖然一開賽就吞柏忌，但他很快站穩腳步，第2和第4洞都抓小鳥，沒讓競爭對手追上。進入後9洞他從第12洞起5洞賺進4隻小鳥，快速拉大差距，最後1洞博蒂也輕鬆到手，冠軍拿得沒有什麼壓力。

上個月剛轉職業的葉昱辰，靠著最後1回合打出65桿，以總計206桿居次，獲得獎金21.5萬元，讓他年度獎金排名第45名，跨進前60名的種子選手之列，取得今年台巡賽參賽資格。

台巡賽打到2016年最後一天封關，獎金排名底定，贏得台灣名人賽暨三商盃冠軍的呂偉智，以總計638萬4039元成為去年台巡賽獎金王。另外，年輕好手林耕緯也靠這場比賽的獎金進帳，讓他從原本的63名上升到58名，取得今年種子選手資格。