以為陽岱鋼很大牌 一次跨年夜改觀

陽岱鋼（資料照，記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕陽岱鋼昨在台北陪球迷倒數，「陽粉」則在網路分享一段小故事，感謝「岱桑」在兩年前跨年夜的暖心讓車舉動，讓他們收下最特別且難忘的新年禮物。

在出席完台北場的加盟巨人記者會後，陽岱鋼昨和舉重金牌女將許淑淨在北市府陪民眾跨年；在台南則有陳金鋒當跨年嘉賓，從北到南都有棒球名將倒數迎接新年。

在這個送舊迎新的日子，「閃亮之星~陽岱鋼後援會」臉書刊出一則球迷來信，要表達他對「岱桑」的歉意和謝意。球迷在內文指出，自己是從2013年經典賽開始追蹤陽岱鋼，但當時因為陽幾乎不簽名，以為他很大牌，所以轉而支持其他球員。

直到2014年的跨年夜，這位球迷和朋友到士林想搭計程車回家，等了30分鐘卻叫不到車，突然被一名女子叫住，「我們叫了兩台車，我老公說一台可以給你們！」球迷覺得女子很面熟，上車後搜尋照片發現她就是陽岱鋼的妻子謝宛容，也才明白從計程車下來讓車給他們的是陽岱鋼。

陽岱鋼昨晚也在臉書分享這則故事，表示自己原本已不記得了，還貼心提醒球迷跨年記得要保暖。

11日赴巨人球場拜碼頭

陽岱鋼的善舉讓台灣球迷融化，他在新的一年也希望能用好表現讓巨人球迷感動。日媒昨披露，陽岱鋼決定1月11日就到位於神奈川縣川崎市的巨人球場練習，希望先熟悉環境並和球團人員自我介紹。