165km也挨轟 黑黃雙雄合寫紀錄

鈴木清（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟賽場上充斥頂尖選手，火球投手多如過江之鯽，怪物打者也不遑多讓，剛猛速球雖能壓制打者，但也並非萬靈丹。大聯盟官網統計2016年10大挨轟最速球，最「速」苦主就是才剛拿下冠軍戒的古巴火球男查普曼。

查普曼（資料照，今日美國）

據官網統計，去年超過99英里（約159公里）速球單季被打擊率是0.205、被長打率0.285，較88到90英里（約145公里左右）的球速被打擊率0.301、被長打率0.514更有壓制力，但球速並不能保證完全壓制打者。

去年6月19日，還身穿洋基球衣的查普曼，遭雙城日裔捕手鈴木清狙擊，當時查普曼飆出102.4英里（約164.7公里）火球，鈴木清卻毫無畏懼開轟。這支全壘打是去年投手球速最快的全壘打，也是查普曼單季（含季後賽）僅挨3轟的其中1支。

大聯盟不僅打者恐怖，投手擔任打擊時也有不少強打，小熊先發投手阿里耶塔的打擊實力頗受肯定，去年6月28日他相準紅人投手羅倫森一記99.5英里（約160公里）速球，一棒將球送上觀眾席。難能可貴的是，這發全壘打是一記反方向的全壘打，且440英尺（約121.9公尺）的距離是近兩季投手打擊時最遠的全壘打，足見阿里耶塔打擊實力不俗。

韓籍內野手姜正浩，則是9月8日面對紅雀後援投手雷耶斯的99.3英里（約159.8公里）速球開轟。姜正浩上季面對96英里（約154.4公里）以上的來球共繳出6轟，雖然場外扯出性侵疑雲和酒駕等負面消息，但他球場上表現，也證明亞洲打者也能擁有不輸美洲選手的力量和揮棒速度。