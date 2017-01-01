棒球經典賽、世大運在台北…【2017年精彩賽事一把抓】
【1月】莊智淵（資料照）
中職春訓戴資穎（資料照）
8日統一獅開訓許淑淨（資料照）
14日Lamigo桃猿開訓陽岱鋼（資料照）
16日富邦悍將開訓喬科維奇（資料照）
18日中信兄弟開訓棒球經典賽台灣隊（資料照）
陳偉殷（資料照）
5日 SBS冠軍高球賽
10日 HBL男子甲級12強複賽
12日 新力高球公開賽 （潘政琮今年首戰）
16日澳洲網球公開賽（網壇四大賽）
19日 新加坡高球公開賽（亞巡賽開幕戰）
21日 SBL第14季明星賽
26日 Bahamas LPGA菁英賽（LPGA開幕戰）
28日WTA台灣女網公開賽
31日 美國跆拳道公開賽
【2月】
日職春訓、熱身賽
大聯盟春訓
4日 第37屆亞洲自由車（場地）錦標賽
5日HBL男、女甲級8強賽
6日 NFL超級盃
6日 WBC世界棒球經典賽各隊確定28人名單
11日聯邦盃女網團體賽世界二組首輪客場對俄羅斯
11、12日 台日職Lamigo桃猿、羅德交流賽
15日 華國三太子男網挑戰賽
17日台維斯盃男網團體賽亞大一級首輪主場對中國
18日 NBA美國職籃明星賽
24日 第37屆亞洲自由車（公路）錦標賽
24-26日 第29屆世界大學夏季運動會棒球測試賽
28日 中職、日本國家隊交流賽
【3月】
大聯盟熱身賽
1日 中職、日本國家隊交流賽
2日 大金蘭花盃（日本LPGA開幕戰）
2日 安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽
4日 HBL 男、女甲級4強決賽
4日 SBL 第14季 季後賽開打
6日 WBC經典賽開打
7日 WBC經典賽台灣對以色列
8日 WBC經典賽台灣對荷蘭
9日 WBC經典賽台灣對南韓
10日-5月7日 全國成棒甲組春季聯賽
18日 台日友好盃高球賽
18日高中排球聯賽決賽
19日台北國道馬拉松
19日 新北市萬金石馬拉松
22日 南投國際室內撐竿跳高邀請賽
23日 WBC經典賽冠軍戰
25日 中職開幕戰
26日 國際自由車環台公路大賽
30日 ANA Inspiration（LPGA五大賽）
31日 日職開幕戰
【4月】
3日 大聯盟開幕戰
6日 美國名人賽 （PGA四大賽）
15日 2016-17 NBA季後賽開打
16-23日 謝國城盃全國少棒、青少棒錦標賽
22日全國中等學校運動會
22日亞洲舉重錦標賽
23日 2017年NBA新人選秀會
23日 NIKE女子半馬
27日 仰德之友傳承高球賽（亞巡賽）
30日亞洲田徑大獎巡迴賽台北站
30日-5月7日 TOTO盃全國少棒錦標賽
【5月】
6日全國大專院校運動會
7日 世界跆拳道錦標賽
8日台塑盃ACBS亞洲花式撞球錦標賽
8-14日 馬自達盃全國青少棒錦標賽
11日 高球選手錦標賽
15-21日 華南金控盃全國少棒錦標賽
21日 羽球蘇迪曼盃
22日-6月4日 玉山盃全國青棒錦標賽
23日 法國網球公開賽（網壇四大賽）
29日世界桌球錦標賽
【6月】
中職選秀會
大聯盟選秀會
1-14日 華南金控盃全國青少棒錦標賽
1日亞洲田徑錦標賽
15日 美國公開賽（PGA四大賽）
25日國際自由車場地經典賽
27日台北羽球公開賽
27日溫布頓網球錦標賽（網壇四大賽）
27日亞洲男子排球錦標賽
29日 女子PGA錦標賽（LPGA五大賽）
【7月】
中職明星賽
8-14日 全國女子棒球錦標賽
12日 大聯盟明星賽
13日 美國女子公開賽（LPGA五大賽）
14、15日 日職明星賽
15日第39屆瓊斯盃男子組國際籃球邀請賽
20日 英國公開賽（PGA四大賽）
28日-8月6日 第4屆世界盃少棒錦標賽
29日第39屆瓊斯盃女子組國際籃球邀請賽
【8月】
3日 英國女子公開賽（LPGA五大賽）
3日 世界田徑錦標賽
9日亞洲女子排球錦標賽
10日 美國PGA錦標賽（PGA四大賽）
15日亞洲盃籃球賽（前身為亞洲籃球錦標賽）
18日 索罕盃對抗賽
19-30日 台北世界大學運動會
24日 美國PGA季後賽開始
29日美國網球公開賽（網壇四大賽）
【9月】
14日 EVIAN錦標賽（LPGA五大賽）
16日高雄海碩男網挑戰賽
16-24日 協會盃全國成棒年度大賽
18-24日 第28屆亞洲棒球錦標賽
21日 高球美巡錦標賽（球季封關戰）
28日 高球總統盃對抗賽
【10月】
中職、日職、大聯盟季後賽&總冠軍賽
日職選秀會
5日 仰德TPC高球賽（亞巡賽）
7-15日 梅花旗大學棒球錦標賽
15日 世界射箭錦標賽
19日裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽
20日男子世界杯桌球賽
21日 全國運動會
24日新加坡女網年終總決賽
27日 國際登山王挑戰賽
27日女子世界杯桌球賽
28日-12月10日 中信盃第4屆黑豹旗全國高中棒球大賽
2017-18 NBA例行賽開打
第15季SBL開打
【11月】
亞洲冬季棒球聯盟(暫定)
1日-12月3日 全國社會甲組棒球冬季巡迴賽
12 日台北海碩女網挑戰賽
12日 倫敦男網年終總決賽
16日 CME Group女子美巡錦標賽（LPGA封關戰）
28日世界舉重錦標賽
【12月】
亞洲冬季棒球聯盟(暫定)
12日 東吳國際超級馬拉松
13日 羽球超級系列賽年終賽
14日 世界桌球巡迴賽年終總決賽
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