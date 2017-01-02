張智峰末節關鍵三分彈 達欣「守」住龍頭

達欣老將張智峰末節建功，率隊打敗裕隆。（記者王藝菘攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕12勝5敗暫居龍頭的達欣，昨碰上11勝6敗裕隆打得辛苦，前三節都難以擺脫糾纏，好在末節老將張智峰屢次投進關鍵三分彈並獨拿9分，才率隊81：66鎖定勝果，續坐穩王座。

「除了老將坐鎮穩定軍心，能夠贏球，最主要還是我們的防守，讓對方不好出手。」達欣總教練邱大宗表示，這場比賽不管戰術面還是執行力都打出應有水準，當然張智峰等人表現精采，包括洋將布拉也都越戰越勇。

裕隆老闆到場 沒收到驚喜

張智峰前役與林冠綸暌違多時後復出，就幫助達欣止跌回升，昨他再展現高效率，上場19分鐘就拿下本季新高的12分外加4籃板、2抄截，不過他仍謙虛表示，「我在場上還是輔助角色為主，有多少時間我就打多久，就算只有3分鐘也是照打。」

裕隆老闆嚴凱泰昨罕見地蒞臨球場，希望見證周士淵挑戰生涯4000分的榮耀時刻，只是未能如願，球隊還輸球，不過執行教練魏永泰認為，子弟兵失常與老闆有沒有現身沒有關係，就是自己下半場沒能把握。

布拉坐鎮 裕隆難越雷池

魏永泰表示，達欣有226公分的「印度姚明」布拉坐鎮，裕隆本來在防守上就偏向弱勢，加上球隊擅長的三分球此役失靈，投30球僅中8、只有2成67命中率，反觀達欣22投11中、命中率高達5成，一消一長，自然難以贏球。