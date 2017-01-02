「酒」醒時分缺Keyman 寶總無奈

勇士洋將李恩拿下18分、18籃板。（記者王藝菘攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕以11勝6敗暫居第二的勇士，昨碰上吊車尾的金酒打得辛苦，直到第三節才逆轉成功，終場70：62保住勝果，沒成為金酒再度爆冷的對象。

金酒前役才爆冷擊敗排名第一的達欣，擺脫只能贏台銀的緊箍咒，此役對勇士同樣來勢洶洶，直到第三節中段都還一度領先8分，可惜先盛後衰，總教練「寶兒」楊哲宜無奈表示，關鍵時刻缺乏能掌控全場的人物，所幸兩名前後場大將陳靖寰、林韋翰，都有機會在農曆年前歸隊。

驚險搶下新年第一勝，勇士總教練顏行書打趣說：「不曉得是不是跨年的關係，球員一開始都沒在狀態。」但他仍肯定球員在逆境中調整的功力，也希望此役取得18分、18籃板的洋將李恩，保持積極的拚搶態度。

金酒洋將菲爾普斯雖然取得28分、24籃板的恐怖數據，卻也出現全場最多的5次失誤，顏行書表示，大前鋒楊興治的防守起了不少作用，他盼子弟兵能以NBA勇士隊的D.格林為榜樣，不只當「大鎖」，進攻上還可以內外兼備。