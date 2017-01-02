登台打例行賽 西武盼今年成行

郭俊麟（資料照，記者郭羿婕攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕從去年舉辦「台灣日」，又和統一獅進行交流，西武獅今年有意擴大拓展台灣市場，目前正在評估來台打例行賽的可能性，期待今年球季就有機會成行。

西武在去年4月就曾於主場舉辦「台灣日」，編成部部長渡邊久信也在7月來台替獅隊開球，台日「雙獅會」更是受到球迷好評。

「體育報知」就引述球團人士的話，表示西武將全力開發台灣市場，也希望能實現在台灣舉辦例行賽的想法，而不只是夢想。該名人士還說，如果能在台灣開打，會很有趣。

如果西武今年真能來台，將是繼2002年5月大榮鷹（軟銀前身）和歐力士在天母球場開戰後，再次有日職球隊到台灣來打例行賽。由於已暌違15年，屆時勢必是台日棒壇盛事。

擁郭俊麟、吳念庭2台將

西武目前有郭俊麟、吳念庭2名台灣球員，過去又有郭泰源和許銘傑等名將，和台灣關係深厚。西武也希望能再打造台灣之星，除了郭俊麟當初赴日被賦予「新東方特快車」頭銜，吳念庭也獲球團重視。

今年是雞年，日媒「Baseball King」列出各球隊受到注目的「年男」（生肖屬雞的球員），23歲的吳念庭就名列其中。吳念庭去年在一軍出賽43場，以新人來說已算獲肯定，他期待參加2月1日開始的一軍春訓，認為對爭取一軍出賽會有幫助。