迎接巨人陽元年 高橋喊出「新化」

高橋由伸親自題字「新化」。（巨人隊官方臉書）

〔記者林宥辰／綜合報導〕日職讀賣巨人軍去年在中央聯盟落後榜首廣島達17.5場勝差，球團方面為求在今年有所作為，在自由市場中大肆延攬陽岱鋼等好手，新的一年當中，喊出口號「新化」，期望今年求新求變。

巨人總教練高橋由伸。（資料照）

巨人球團將口號從「一新」改為「新化」，且由總教練高橋由伸親自題字，希望選手們能持續提高意識、增強自己的能力，隊伍則要融合現有戰力、全新年輕的力量、產生化學反應，成為「新化」過後的隊伍，迎接今年的挑戰。

從巨人大幅度補強的行動，看得出球團的企圖心，自由市場中最受矚目的台灣好手陽岱鋼，巨人和樂天、歐力士等球團競爭後，成功以5年大約搶下陽岱鋼，補強外野戰力。

投手方面，巨人也端出合約延攬前橫濱山口俊、前軟銀森福允彥1先發、1後援2位投手，也透過交易獲得陽岱鋼隊友吉川光夫入隊，洋將方面則找來洋砲麥基、速球派投手卡米內洛，林林總總補強共花費超過30億日圓。