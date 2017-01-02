洲際「草」率辦跨年 球迷︰有夠離譜

跨年晚會在洲際棒球場舉行，粉絲蜂擁而至。（記者蘇金鳳攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕昨台中市政府在洲際棒球場舉行跨年晚會，數萬民眾湧入會場，結束後滿地垃圾，草皮也被踐踏壞死，引發球迷不滿，直言棒球場當作跨年晚會會場，實在有夠離譜。

中市府︰中信會翻新草皮

對此，昨市府回應，洲際球場由中信集團認養，跨年晚會結束後，中信集團就會出資翻新草皮；中信兄弟領隊楊培宏則說，洲際球場草皮翻新或保養，都是透過午資開發公司（中信集團子公司）溝通協調，球團方面並沒有直接負責，所以無法回答相關問題。

事實上，為了在洲際球場舉辦跨年晚會，後續草皮整地翻修約需1個半月時間，預計2月底完成，因此，這段期間經典賽台灣隊集訓練球，都不能安排在較好的洲際球場，而要移師到台體大和斗六球場練習，讓台灣隊總教練郭泰源頗感無奈。