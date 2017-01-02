傑愛婚「日本場」逾百萬打造

福原愛昨天穿著要價台幣68萬的星空浪漫白紗。（C.H.Wedding與星予公關提供）

2月選在迪士尼舉行

〔記者卓佳萍／台北報導〕江宏傑昨天於台灣迎娶美嬌娘福原愛，日本媒體先前報導，兩人日本場婚禮將於2月初登場，地點則可望在東京迪士尼樂園舉行，打造童話城堡婚禮。據悉城堡婚禮所費不貲，場地與餐飲費用從770萬日幣（約214萬台幣）起跳。

根據東京迪士尼官網，40人以上婚宴，最便宜方案從261萬日幣（約72.5萬台幣）起跳，最貴是城堡婚禮方案，40人費用為770萬日幣，一天只接待一組新人。

日媒報導，兩人熱戀時曾造訪迪士尼，小倆口想舊地重遊，選在迪士尼舉辦夢幻婚禮。

不只結婚場地講究，台灣婚紗品牌C.H.Wedding獲得福原愛信賴，台灣場與日本場婚禮白紗都選用該牌。據悉福原愛喜歡紫色與愛心圖案，婚紗品牌也配合小愛，打造出客製化婚紗。

晚宴白紗 要價台幣68萬

福原愛昨天穿著要價台幣68萬的星空浪漫白紗出席晚宴，裙襬後面自然地蔓延出一朵朵的愛心，象徵福原愛獨一無二的「愛」，日本場白紗則正在趕工中，小愛將以另一種白紗禮服現身。