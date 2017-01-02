傑愛婚》神秘3嘉賓現身 「台星中」大會串

三位神秘嘉賓朱木炎（左1）、王越古（右2）和劉詩雯（右1）到場祝福。（記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕如同新郎官江宏傑預告，婚禮將有小驚喜，他與新婚妻子福原愛邀請到三位體壇重量級神秘嘉賓站台，如同先前本報獨家報導，中國名將劉詩雯跨年夜結束比賽立刻趕到台灣，沒有錯過姊妹淘的婚禮。

目前世界女單第二的劉詩雯前天於中國乒乓球超級聯賽奪下女團冠軍，立刻買機票來到台灣，連高跟鞋都到現場才買。劉詩雯與閨密小愛穿著同色系禮服，她表示，「我與愛兩人9、10歲就認識，我一定要到現場見證小傑、小愛最幸福時刻！」小愛則回應，她非常感動，未來詩雯結婚，「要還她10倍。」

另兩位神秘嘉賓分別是新加坡桌球女將王越古與台灣奧運金牌朱木炎。王越古是2008年北京奧運女團銀牌得主，她表示，很久以前就認識江宏傑，對她來說，小傑就像是親弟弟，福原愛則是從敵手變朋友，祝福他們早生貴子。

朱木炎則是雅典奧運金牌，他表示，認識江宏傑是在小傑青少年時期，印象中他是一個默默付出、努力訓練的型男，他很榮幸受邀參加小傑婚禮，祝福他們新婚愉快。