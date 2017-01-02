NBA》跨年夜 大帝 字母哥發威
2017/01/02 06:00
字母哥手感火燙，率公鹿輕取公牛。（美聯社）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕適逢美國跨年夜，「大帝」詹姆斯、「字母哥」亞德托昆波各自客場發威， 率領克利夫蘭騎士、密爾瓦基公鹿用精彩勝利揮別2016年。跨年夜詹姆斯（左）攻32分，騎士收下勝利。（美聯社）
儘管騎士「三巨頭」缺一，當家控衛厄文腿傷高掛免戰牌，剛過32歲生日的詹姆斯展現領袖風範，一肩扛起攻堅重任，開賽又投又灌，首節即狂砍17分，助東霸天騎士一路領先夏洛特黃蜂，最終121：109笑納2連勝，也中止黃蜂主場5連勝。
32歲詹皇 獨拿32分
詹姆斯「跨年夜之戰」大殺四方，攻進正好符合年紀的32分，外加9助攻、6籃板，「對手不好惹，讓我開賽就想穩住戰局，更重要是隊友們硬起來，尤其麥克雷、費爾德挺身而出，減緩了傷兵壓力。」騎士衛冕軍雖人手吃緊，靠著「大帝」撐腰，戰績25勝7敗持續在東部獨走。
此役除了詹姆斯火力全開，「愛神」洛夫也有28分、10籃板的雙十演出；至於頂替厄文先發的控衛麥克雷，表現更讓人驚豔，這位二年級菜鳥12投8中，繳出本季個人新高20分；板凳控衛費爾德也有13分進帳。反觀黃蜂僅以沃克37分、5籃板、5助攻最出色，無奈隊友支援不力，封關戰黯然吞敗。
亞德托昆波 轟35分
另外，公鹿在芝加哥客場挑戰公牛，前鋒亞德托昆波攻守全方位，強轟全場最高35分，另有9籃板、7助攻、7火鍋，率隊116：96風城踢館，公鹿也拿下近5場的第3勝。至於去年選秀會第2輪才被公鹿挑中的波格登先發上陣，把握機會拚出15分、11籃板、12助攻，也榮膺本季首位締造「大三元」的新秀。公鹿目前戰績16勝16敗，東岸暫居第7。
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