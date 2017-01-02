NBA》哈登 魏少 神鬼大三元

魏少（右）上場不到20分鐘就製造大三元。（美聯社）

哈登53、16、17 史上第一

哈登（左）寫歷史，喜迎生涯新高。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕美國2016年最後一天，NBA菁英後衛「大鬍子」哈登、魏斯布魯克搶盡鋒頭，火箭哈登繳出鬼神數據，攻下生涯新高53分，搭配16籃板與17助攻，榮膺聯盟50分、15籃板與15助攻大三元第一人；雷霆魏斯布魯克則花費不到20分鐘寫意完成大三元。

火箭昨面對尼克，無人擋住大鬍子，哈登助隊以129：122贏球，賽後球隊老闆亞歷山大表示，「哈登是聯盟有史以來最棒的球員之一，沒人做過50分大三元，對手已經盡力阻止他，還是沒人擋得住他。」

達到至少40分大三元，哈登是聯盟第五人，與麥克瑞迪、卡特、詹姆斯與魏斯布魯克齊名，哈登表示，「當我仔細去看數據，自己也嚇到，這一季到現在一切都很不可思議，球隊的氣氛、贏球的感覺真棒！」

魏少兩度20分鐘內達陣

雷霆昨主場輕鬆以114：88擊沉快艇，魏斯布魯克僅上場19分18秒、上半場就寫下本季第16度大三元，全場攻下17分、12籃板與14助攻，締造生涯第二快大三元紀錄，個人最快則是去年4月對湖人，只花17分35秒完成。