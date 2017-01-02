NBA》客場13連敗惱火 籃網球員休息室互譙

籃網總教練亞特金森。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕籃網本季至今戰績僅8勝24敗，在聯盟敬陪末座，主控林書豪則再度拉傷大腿，歸期未定，群龍無首下又面對宛如無底洞的頹勢，低氣壓讓賽後的球員檢討，成為難看的暴走批鬥大會。

籃網當家中鋒B.羅培茲。（法新社）

美國媒體《Newsday》報導，籃網近日輸給巫師吞下客場13連敗後，後衛吉爾派翠克爆料，隊友在休息室吵得不可開交，這個消息也獲得總教練亞特金森、當家中鋒B.羅培茲證實。

「事情就是發生了。」B.羅培茲透露，這場會議沒有教練在場，但這樣的情形每支球隊都會遇到，學會互相尊重以及對自己負責才是最重要的，因此更多的對話是有其必要的。

總教練：衝突並非壞事

亞特金森也認為，出現內部衝突並非壞事，「我在很多球隊都看過類似的情形，不過籃網是支組織緊密的球隊，這並不會困擾我。發生衝突不是世界上最糟糕的事，有時它能讓事情獲得解決。」

籃網將在台灣時間明天於主場迎戰爵士，目前拉傷大腿的林書豪仍未能隨隊練習，不過據球隊人員指出，豪小子傷況一直都朝著正面發展。