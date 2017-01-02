阿布達比男網表演賽》復出就奪冠 蠻牛奮起信心大增
2017/01/02 06:00
阿布達比男網表演賽落幕，世界排名第9的納達爾衛冕成功！（歐新社）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕阿布達比男網表演賽落幕，世界排名第9的納達爾衛冕成功！西班牙「蠻牛」決戰以6：4、7：6（7：5）力退世界第11的比利時後生晚輩高芬，不僅復出奪冠添喜，也是納達爾繼2010、11、16年元月後，第四度在此封王，讓前世界球王對於今年東山再起更具信心。
這項表演賽僅邀全球6大高手角逐，納達爾先後擊敗捷克伯帝奇、加拿大「重砲手」拉歐尼晉級決賽；至於對手高芬則扳倒「法國阿里」松加、現任世界球王「英國希望」穆雷才出線。不過納達爾最終技高一籌，職業生涯首度與高芬交手就直落2取勝。另場季軍戰中，即將受封「騎士爵位」的穆雷穩紮穩打，挾6：3、7：6（8：6）打敗拉歐尼。
30歲的納達爾因傷休兵2個半月，重返球場氣勢依舊，尤其底線來回搶救險球的頑強鬥志，更令球迷鼓掌叫好，「運動最重要就是熱情，很高興我能在這3天拚出高水準比賽，正好迎接新球季到來。」左手持拍的「蠻牛」強調，場上若不全力以赴，競賽就沒意義，甚至失去真正價值。
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