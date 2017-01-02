東海道超馬跨年 跑進2017

台開集團與中華民國超馬協會共同主辦的「2017東海道超級馬拉松」（Ultra Marathon EXPO 2017）110公里組昨晚起跑跨年。（台開集團提供）

日內科醫師原良和奪冠

台開集團與中華民國超馬協會共同主辦的「2017東海道超級馬拉松」（Ultra Marathon EXPO 2017）110公里組由日本選手原良和（右一）奪冠。（台開集團提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕台開集團與超馬協會共同主辦的「2017東海道超級馬拉松」（Ultra Marathon EXPO 2017）110公里組從去年最後一天晚上9點開跑，89名來自各國超馬選手經過一夜跨年奮戰，由日本超馬選手原良和在昨早5點半回到終點，花費時間為8小時30分39秒，打破自己去年紀錄；第二名選手是日本野本浩礼9小時57分3秒，比第三名黃崑鵬快整整一小時。

職業為內科醫生的原良和2014年到台灣參加東吳國際超級馬拉松24小時賽，以285.366公里刷新日本選手關家良一在2007年所創造的亞洲紀錄274.88公里，同時打破由希臘選手柯羅斯在2002年締造的田徑場地最佳紀錄284.070公里；原良和20歲開始跑步，在京都大學求學時曾是田徑隊一員，有段時間因工作關係沒時間跑步，直到而立之年後開始認真練跑；這次與妻子原朋子一起到花蓮參加馬拉松賽，原朋子在42.195公里全程馬拉松也獲女子組第一名，時間為3：14：01。