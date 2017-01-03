「大王」變「複」翁 月薪挑戰40萬

猿隊已提新合約給王柏融經紀公司，據了解此紙合約有機會突破中職「新人年」後新約最大漲幅。（資料照，記者林正堃攝）

至少逾30萬 有機會翻4倍

〔記者林宥辰／台北報導〕桃猿隊「大王」王柏融去年締造中職史上首位200安、4成14打擊率的紀錄，並囊括新人王、年度MVP等6項個人獎，聲勢如日中天，2017年新合約因此備受關注。據了解，這紙指標性合約也可能創下紀錄，包括平均月薪至少超過30萬，甚至可能有機會挑戰上看平均40萬月薪的複數年合約。

朝複數年約談 猿重提合約

以王柏融去年MVP等級的成績和去年新人合約的10萬月薪，加上實際上1.5季的年資，今年新合約月薪翻破兩倍以上、突破中職新人年後新約最大漲幅，應都不成問題，關鍵在合約年限和今年的月薪漲幅。

猿隊和王柏融的經紀公司寶悍，昨都未正面透露合約內容。據了解，雙方正朝複數年合約方向談。猿隊領隊劉玠廷昨說，已提出新版本的合約內容給王柏融經紀團隊，有關合約年限、月薪和旅外等其他相關條款都會談到。不含合約還在跑的球員，其他球員則有8成在去年底前已敲定合約，目標14日春訓開始前，所有球員都完成談約。

先敲定薪資 再討論旅外條款

王柏融的經紀人陳德倫說，雙方目前交涉過幾次，合約年限是一年或是複數年都沒有設限，以經紀公司立場，會評估怎樣的合約內容對王柏融最有利。至於旅外條款等問題，陳德倫則認為應先敲定薪資再討論條款。

王柏融2015年6月選秀會後和猿隊簽下新人約，簽約金500萬元、月薪10萬，去年底約滿。有關新合約，王柏融日前僅曾表達希望合約內容附有旅外條款。根據中職去年6月制定的新版旅外自由球員取得資格，年資已經減至3年，王柏融最快明年季後就取得旅外資格，也因此新約內容，包括年限、加薪幅度和是否附加旅外條款，球迷都高度關注。