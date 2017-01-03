不只5年約？ 「恰恰」再續兄弟緣

兄弟開出至少5年的球員加教練約要續簽「恰恰」。（資料照，記者林正堃攝）

球員加教練約 雙方有意續合作

〔記者徐正揚、倪婉君／台北報導〕「恰恰」彭政閔預定今赴美自主訓練，儘管和中信兄弟的合約仍在協商中，但兄弟領隊楊培宏昨證實已開出至少5年的球員加教練約，有機會讓這位蟬聯12年的中職人氣王繼續當兄弟。

「基本上，恰恰這份新合約的長度，可能是大於或等於5年。」對於外界關心的合約年限及薪資，楊培宏昨只透露開出的合約年限至少5年，但如何分配球員和教練約的年限，則要和彭政閔方面再討論。據了解，中信希望球員2年加教練3年，彭政閔則傾向球員3年加教練2年，這點雙方尚未達成共識，但彼此都有意願繼續合作。

月薪喊逾80萬 尚未喬攏

彭政閔所屬「縱華」經紀公司代表Carol則表示，會朝5年以上的合約目標努力，也希望能在18日兄弟春訓開訓之前完成。只是雙方對於月薪數字是否已有共識，Carol表示目前還沒，因此是否如外傳在80至90萬之間，尚未明朗。

恰恰今赴美自主訓練

在新約未出爐前，彭政閔今啟程赴芝加哥，首次赴美學習訓練方式，也預定14日返台。彭政閔有意願在兄弟退休，楊培宏也認為他在中職的價值無可取代，並願意尊重和承襲他前一紙和兄弟象的合約精神。

彭政閔2011年與兄弟象簽下5年球員加5年教練的超級大約，5年球員合約總值3060萬元，去年月薪55萬元，成為自由球員後的轉隊費自元月1日起從1650萬元減半為825萬元，超過林智勝去年的677萬元。

王勝偉可望續留中信兄弟。（資料照，記者林正堃攝）

王勝偉可望續披黃衫

至於另一位自由球員王勝偉，楊培宏也有信心留人，表示已與經紀公司談過一次，在開訓之前應可談妥。王勝偉今將前往日本鳥取自主訓練，預定11日返台，經紀人陳德倫表示目前和兄弟只是簡單交換想法，並沒有一定要爭取複數年合約，就看屆時整體狀況。

中信去年季後共有43位球員需要重談薪水，楊培宏表示，已全部談過一次，有些球員需要談第二次，目標是春訓開訓前定案，球團會分批公布。