富邦「新兵」開訓 教練團達16人

富邦新任二軍投手教練郭勇志昨日上任。（資料照，記者石毓琪攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將昨進行首波開訓，二軍年輕選手和新秀們報到開練，新任二軍投手教練郭勇志也在昨日上任。不含客座的外籍教練，富邦一、二軍教練團合計16人，陣容龐大。

二軍投手教練郭勇志上任

富邦日前宣布延攬郭勇志擔任二軍投手教練，他近幾年先後擔任國訓隊、台北市隊投手教練，富邦接手義大後，他受總教練葉君璋之邀，相隔8年後重返職棒圈執教。富邦總監陳俊池說，球團期望借重郭勇志近幾年在業餘隊指導年輕球員的經驗，幫助年輕投手成長。

富邦年輕球員先開訓，16日正式展開春訓，2月初將有曾執教雙城3A的外籍體能教練報到，外籍教練馮喬許也預計2月報到，屆時教練合計共16人，其中投手教練、牛棚教練一、二軍各配置2位，一軍投手教練余文彬、牛棚教練沈鈺傑，郭勇志、林正豐則執教二軍。

富邦重視投手戰力，也可能延攬尚無合約在身的增菘瑋等投手，但目前尚未完成談約，預計待全隊合約都敲定後，再考慮是否多簽選手。