「巨人的陽」 先「聲」奪人
2017/01/03 06:00
陽岱鋼預定10日前赴日，11日到巨人球場報到。（資料照，記者黃耀徵攝）
千安、千出賽 可望首年完成
〔記者倪婉君／綜合報導〕陽岱鋼成為「巨人的陽」後，受到球團高度重視，昨他用國、日語雙聲帶在巨人官方臉書向球迷問好，生涯千場出賽和千安里程碑都可望在加盟巨人第1年完成。
陽岱鋼以5年總值22.5億日圓（約台幣6.26億）合約加盟巨人，還在東京、台北分別出席記者會，他也成為新球季看點球星。影片中，陽岱鋼先用日文介紹自己是巨人的一年級生，最後用國語祝大家新年快樂、身體健康。
11日報到 奪冠終極目標
為備戰新球季，陽岱鋼預定10日前赴日，11日到巨人球場報到，希望今年打出符合身價的表現。陽岱鋼至今累計993場出賽和942支安打，千場出賽和千支安打都可望在今年完成，距離生涯百轟則只差19支。
陽岱鋼在17日將滿30歲生日，第2個小孩也即將出世，在而立之年希望達成幫助巨人奪冠的終極目標。
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