吳家駿 李愷諺 SBL新人王大熱門

李愷諺（資料照）

〔記者林宗偉／台北報導〕SBL賽程過半，新人王的競逐態勢也逐漸明朗，目前璞園吳家駿上場時間最多，但台啤李愷諺數據最漂亮，平均10.4分、3.4籃板、2.4助攻，只是他先前因傷缺陣許久，至今僅出戰7役，尚未達符合資格的15場門檻，台啤仍有13場比賽，他說：「最大的希望當然是健健康康打完這一季。」

吳家駿（資料照）

李愷諺數據優

缺陣太多成隱憂

台啤本季原本最被看好的菜鳥是屢次被總教練閻家驊譽為「劉錚接班人」的前鋒黃聰翰，但他近期陷入低潮，場均下滑至5分、0.7籃板，因而低調不敢再想新人王。

李愷諺笑說：「也不是說他（黃聰翰）要退出就退出，後面表現好一點，每個人都有機會拿這個獎。」但同為瓊斯盃白隊國手的李愷諺也表示，的確想競逐新人王，有表現機會絕不會放過。

出賽363分鐘

吳家駿最被倚重

本季臨危授命擔綱先發控衛的吳家駿，在彭俊諺、陳堅恩相繼掛傷號後，他目前總出賽時間達363分鐘，是聯盟最被倚重的菜鳥，場均則繳出6.2分、2.7籃板、2.8助攻。

吳家駿自認表現未臻理想，「失誤還是太多，現在雖然比較穩定，上一場對達欣還是有6失誤，時好時壞。」他表示，儘管一生只有一次機會，不會特別去想，畢竟球隊戰績最重要，且他和黃聰翰、李愷諺都是好朋友，誰拿都很好。

至於本季以選秀狀元之姿加盟的勇士張宗憲，由於先前打過中、菲職業聯賽，已不具資格，本季仍為傷所擾，上場時間也不穩定，目前僅繳出7分、1.7籃板、0.3助攻。