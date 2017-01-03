目標場均雙十 施顏宗搶進步獎

達欣施顏宗本季大有斬獲，有機會問鼎最佳進步獎。（資料照）

〔記者林宗偉／台北報導〕擺脫菜鳥年的青澀，達欣上季狀元郎「阿飛」施顏宗本季大有斬獲，去年暑假勤練中遠距離投射的他，至今場均繳出7.5分、5.6籃板，且三分球相較上季9投皆墨，現已9投3中，頗有問鼎最佳進步獎的氣勢。

「我沒有認真去注意有沒有辦法拿獎，只是想好好把該有的東西打出來。」儘管自己也感受到進步幅度，施顏宗仍低調表示，最重要的還是要幫球隊贏球，只是如果獲得殊榮也很好，畢竟SBL那麼多人競爭，這就是一種肯定。

施顏宗透露，上季打完後就思考未來定位，畢竟到SBL除習慣的大前鋒位置，還得兼打小前鋒，想生存，中遠距離射程是必備武器，因此暑假練球時，就黏著急停跳投功力了得的張智峰，盼能突飛猛進。

施顏宗表示，改變最多的就是投籃姿勢，「以前站挺挺的就投了，現在會在接球前膝蓋得微彎做好準備。」但阿飛表示，雖然這一季有投進三分球，仍以中距離訓練為主，一步一步來，才不會顧此失彼。

不過施顏宗仍訂定本季要場均得分、籃板「雙十」的高標準，只是他也無奈笑說：「籃板可能比較難，因為布拉這麼高，有時我想抓籃板，他在空中就拿走了。」